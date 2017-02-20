Арабский Куршевель. Хотели бы здесь отдохнуть?))

С перемещениями в Африке проблема, поэтому недолго думая, я просто взял по интернету (в Weatlas.com) трансфер-экскурсию с русскоговорящим гидом. Гид оказался прекрасным парнем, прожившим 9 лет в Нижнем Новгороде, и за час дороги из Марракеша до Атласских гор рассказал про всю марокканскую житуху, что да как. Житуха, прямо скажем, не сахар, хоть и кризиса у них никакого нет.
Горы оказались, прямо скажем, не очень выразительными, видали много получше. Но парочка пейзажей всё же получилась неплохо.
2.
По дороге я что-то зазевался и был завезён в какую-то артель, где измождённые женщины Востока делали вручную мыло и давили масла, а бодрые менеджеры впаривали это за тройную цену. Пришлось из вежливости купить за 7 евро кусок самаритянского мыльца))
3.
И вот, я наконец-то увидел, что представляет из себя арабский Куршевель, самый раскрученный горнолыжный курорт Северной Африки...
4.
Вы скажете - блять, Попадос, а где тут снег-то?! Разуйте глаза, вот же он!
5.
Я выбежал из машины и стал искать удачные ракурсы. Вдалеке на склонах копошилась стая муравьёв. Казалось, они трудолюбиво штурмуют белый пень, но не выдерживают и странными зигзагами падают вниз.
6.
Я бодро заявил гиду, что тоже так хочу. Он несколько призадумался. Причину я узнал чуть позже.
7.
Ну, это весьма специфический Куршевель. Неделю подряд светило безжалостное африканское солнце, и снег изрядно подтаял. К тому же неожиданно сломался главный подъёмник, и вся толпа ринулась ко второму.
8.
Большинство народу приехало просто посидеть на снегу, заселфиться, и скатиться с холма на самодельных санках. Сделанных из каких-то ящиков и обломков лыж. Это невиданное зрелище так захватило меня, что ходить и выискивать снарягу для катания как-то сразу расхотелось. Да и снег больше напоминал подтаявшее мороженое.
9.
10.
Меня не покидало ощущение, что я нахожусь в Афганистане, только почему-то в обычный горный кишлак нагрянула целая куча туристов.
11.
12.
Вряд ли такое увидишь в этих ваших заезженных церматтах и кортинах-как их там-д'ампеццах!
13.
Отсутствие снега арабу не помеха! Всё происходило в дни школьных каникул, и народу на склоне было не протолкнуться.
14.
Был замечен стыд и позор старушке-Европе. Смуглый африканский юноша учил бледнолицых северян кататься на сноуборде.
15.
Я тем временем по-хозяйски осматривал инвентарь. Бог ты мой.
16.
17.
В Австрии тоже всё так выглядит? Это уже ски-лакшери, или ещё нет? Я просто не в курсе.
18.
Вдруг со склона раздались женские вопли и стоны. Это какая-то грузная тётка в хиджабе застряла наверху, а спуститься не смогла - очень скользко. Муж тем временем усвистал и бросил супругу помирать под ослепительным солнцем.
19.
Я бросился на помощь. Аки горный козел, преодолел расстояние, уворачиваясь от ошалевших лыжников и летящих кеглями сноубордистов. Пришёл на помощь несчастной магрибской женщине. Сгрёб её, тёплую, в охапку и поволок к выходу. Она благодарно мычала и шумно раздувала мощные грудные меха. Навстречу, снизу, уже бежал встревоженный муж. Я передал это бесценное добро, получил в свой адрес законный ''шукран'' и посчитал дело сделанным. WOW!!! Я побывал на горнолыжном курорте, практически забесплатно! Я мегакрут!
20.
А самаритянское мыло за 7 евро было благополучно забыто в гостинице.
Ну, как вам арабский Куршевель? Завидуете, небось?
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Политика модерирования и за что тут банят особо ретивых троллей изложены популярно здесь, не попадайтесь:
http://popados.livejournal.com/186090.h
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