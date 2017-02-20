Арабский Куршевель. Хотели бы здесь отдохнуть?))

Самоглавный пост, где всё и написано Попали в этот прекрасный блог случайно, зевнули и собираетесь уходить? Напрасно. Кто ещё напишет вам о жизни с ноутбуком под пальмой, причём в…

Конфликт с южными гостями столицы, в ТЦ Вымораживают меня особо хитровыебанные граждане, ''занимающие'' места на фудкортах или в заведениях типа Макдака. Положил какую-нибудь хрень или…

Осадил пьяного быдлана в электричке (видео) Всё-таки сколько у нас быдла вокруг - ужас. Стоит только выбраться за МКАД, так сразу. Вчера поехал в один из удалённых подмосковных городов. Сидят…

Бывший главред ЖЖ - новатор или чёрт? Кто-то хвалит Васю Гулина, кто-то ругает. Об этом кадре, рулившем Живым Журналом, я писал ещё несколько месяцев назад - и посты, и в комментариях,…