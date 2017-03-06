Тайское пепелище ''русского мира''

Самоглавный пост, где всё и написано Попали в этот прекрасный блог случайно, зевнули и собираетесь уходить? Напрасно. Кто ещё напишет вам о жизни с ноутбуком под пальмой, причём в…

Спалился я на сеансе Кашпировского и был со скандалом изгнан ... Люди смотрели на этого чёрта и падали в невменозе прямо у своих кресел. Звучала тяжёлая угнетающая музыка. Сердце колотилось. И вот он пошёл прямо на…

Русские вежливо захватили крупнейший город Казахстана И я целиком поддерживаю такие захваты на территории бывшего СССР. Никаких ''зелёных человечков'', нападений на воинские части, референдумов под…

1 апреля - первый Dristfight между блогерами ЖЖ, правила согласованы Сетевые дураки верещали - это всё пиар, вы никогда не выйдете на ринг. Сетевые задроты-хейтеры годами топтали клаву, насылая проклятия и угрозы на…

Я убежал в Россию с проклятого Запада И очень этому рад, правда. Последний месяц много думал, выходил на побережье, смотрел на свободных чаек. Что я здесь забыл, среди нерусей? Кругом…