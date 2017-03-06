Артур Popados Шигапов (popados) wrote,
Артур Popados Шигапов
popados

Тайское пепелище ''русского мира''

Наши туристы понемногу возвращаются на привычные тайские курорты, но это возвращение погорельцев к почти родным печам. Одни остовы рашшен бизнеса кругом, и следы разорения, с табличками For Sale.

Два последних года стабильности практически выкосили всех, кто работал с российской публикой. Пляжи полупусты, и найти привычные аппетитные задницы наших соплеменниц - большая удача.

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Заведения, рассчитанные на шашлычок и водочку под Лепса, напоминают то ли Чернобыль, то ли призраки джунглей перед нападением Лары Крофт. Вот только расхищать в армянских гробницах практически нечего.
2.
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Я гулял сегодня в одном из самых ''русских'' районах Пратамнака в Паттайе и просто отказывался верить своим глазам. 8 лет назад мы провели с будущей супругой месяц здесь, и жизнь бурлила до утра. А теперь почти всё закрыто, и лишь грустные массажистки судачат о трудных временах.
3.
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Таксисты буквально силком распихивали народ и увозили по всем известным аттракциям. Но сегодня лишь рваный плакат намекает о том, что было.
4.
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А была здесь развесёлая русская кафешка, где наши гужбанили до 4 утра. Все стены расписала братва из разных городов Отчизны, в основном, сибирских. Но сначала исчезла сама братва, потом надписи заменили иероглифы, а теперь здесь нет никого.
5.
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''Русский рынок'' ещё держится, наполовину обкитаившись. Сократившись наполовину, он выжил, и заодно унёс в могилу почти весь окрестный общепит. Выжил тот, кто предлагает борщ за 50 батов - в 2 раза дешевле, чем тайский том-ям.
6.
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Рестораны поголовно закрыты и предлагаются в аренду.
7.
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Но судя по зарослям, желающих нет уже минимум год. Южная природа беспощадна к ушедшим временам и без труда уничтожает следы неудавшихся стартапов.
8.
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Но мы-то с вами живы! Мы голодны, успешны, и собираемся съесть все креветки, выпить все смуззи и взять всё самое лучшее от прекрасной Паттайи в следующие 2 недели.
9.
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Русские не сдаются!!! Запомните это. Мы ещё восстановим былую славу на родных пепелищах, и обдуем эти улицы привычным свежим матерком.

Если рубль опять не улетит в тартарары...

, чтобы быть в курсе. Все посты транслируются в
, всё остальное - в моём

Политика модерирования и за что тут банят особо ретивых троллей изложены популярно здесь, не попадайтесь:
http://popados.livejournal.com/186090.html

Tags: Паттайя

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